颱風「瑪娃」逼近，東部沿海今陸續出現長浪，花蓮3名學童仍到新城加灣海域戲水，其中11歲周姓男童疑遭大浪捲入海裡，13歲李姓少年見狀趕緊跳下水救人，但2人卻不慎溺水，經海巡人員使用「遙控式動力救生圈」成功將周救起，幸無大礙，但李卻隨海流往北漂流，最後被大浪拍打上岸，且無生命跡象，經送醫院搶救仍回天乏術。

花蓮縣消防局今中午11點38分許，獲110轉報指加灣廢棄沙東檢查哨前海灘有2名孩童溺水，經轉知岸巡、海巡等單位出動巡防艇前往搜救，在0.2浬處發現一名落海的周姓男童，因距岸過近且水深不足無法接近施救，便運用科技輔勤施放「遙控式救生圈」實施救援，成功將人救起，所幸意識清晰，僅輕微擦傷無生命危險。

由於當時海面風浪持續轉大，救難人員擔心另名李姓少年陷入危險，協請空勤總隊出動直升機空勘找尋下落，並用空拍機在附近海域搜尋，最後在溺點北處三棧溪出海口附近，疑見人影在海上載浮載沉，趕抵現場後，人已大浪拍打上岸且無生命跡象，確認為李後，由救護車送往國軍花蓮總醫院急救，經1小時的救治，依然回天乏術。

據了解，周、李兩人為附近景美村的孩童，今與鄰居一起相揪到海邊戲水，卻和家長說去附近打球，未料年紀最小的周不慎遭大浪捲入海裡，身為學長的李見狀趕緊跳下水救援，沒想到自己也溺水，在岸邊的第3名孩童嚇得趕緊跑回家向大人求助。