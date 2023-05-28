新竹縣長楊文科（左）要求豐邑盡速釐清天坑事發原因。（邱立雅攝）

豐采520建案發生鄰近道路坍塌事件，目前鄰近道路已封閉無法通行。（邱立雅攝）

天坑427坍塌後已滿1個月，豐邑建設28日晚間在十興里舉辦搶險施工說明會，向豐采520建案鄰近社區居民說明防颱搶險計畫，並鞠躬向在場民眾道歉。不過民眾拒絕接受豐邑說法，現場氣氛一度火爆，民眾希望得知天坑發生原因及修復期程，縣長楊文科也要求豐邑限時完成原因調查。

豐采520建案上月底坍塌吞掉特斯拉後，後續縣府除勒令豐邑在竹縣所建案全數停工，也要求提出搶險計畫，但第一次搶險計畫未過關，27日補件後因颱風即將來襲，縣府有條件通過搶險計畫，並要求豐邑盡速補足第3方公正單位審核通過，讓縣府備查。

27日的審議會議中，要求豐邑建設在每次搶險計畫需向鄰近居民了解工程內容，28日晚間在十興里民活動中心舉辦地下室工程搶險施工說明會。豐邑建設代表在會前即向在場民眾鞠躬道歉，表達會負起相關責任。

楊文科也親臨現場，他表示事發當時他緊急趕往現場了解，但第一時間豐邑發表與他們無關的聲明，會議未見豐邑高層出席，讓他相當不舒服，他認為情節嚴重，便勒令停工、罰錢、損鄰爭議事件都列入改善範圍，並要求下通牒。

楊文科向現場社區住戶表示，實際面對面來討論比較實際，此次的說明會縣府是保證人，搶險非要做到不可，若沒做到，未來豐采520將拿不到使用執照，其他工地也都停工。因應颱風將至，縣府要求豐邑盡速拿到第3方公正簽證，後續搶險計畫要繼續完成。未來復工要有條件才會放行。

現場居民怒吼「拒天坑、求真相、要安全、保家園」，並表示希望盡早得知天坑發生原因及何時能修復，豐邑則承諾2個月內調查天坑發生原因，楊文科則當現場要求豐邑盡速在1個月完成調查。不過豐邑表示，現在還沒辦法釐清真正的原因，目前已透過透地雷達及各種搶救措施，不會避責、會勇敢面對。

針對有住戶要求每次會議內容應公開讓民眾了解，縣府工務處長江良淵表示，為求審查公正透明，希望社區推薦一個專家名單納入審查機制，只要豐采520建商提供任何審查搶險計畫資料，都會公布工務處專區，盡量做到公開透明，讓各位住戶安心。

由於豐采520已造成鄰損，有民眾建議是否可先做鄰損鑑定，楊文科也表支持。豐邑另表示，現階段所有資源都投入搶險，後續賠償問題，等搶險處理完，一定會好好溝通處理。