台灣本土劇8點檔深受許多長輩喜愛，不少演員因此爆紅，昔日有台劇女神封號的女星連靜雯出演過多部經典作品，一秒落淚的超強演技更是令觀眾印象深刻，但她2016年後就把事業重心轉往直銷事業，淡出螢光幕前。連靜雯今（28）日驚喜分享回電視台，透露有新節目工作，而43歲的她神凍齡，與其她藝人合照狀態仍美呆，讓粉絲紛紛跪求她復出拍戲。

連靜雯近年專心經營直銷事業，她曾透露一直有戲劇邀約，還是請她飾演重要角色，但她都婉轉拒絕，享受自由又健康的生活；其實連靜雯平時樂於在社群分享生活，或是開直播與網友互動，沒想到她今日晚上驚喜曬出，與苗可麗、謝承均、江國賓等過去8點檔老戰友的合照，自曝「太開心還可以一起合作」。

不過，連靜雯日前就曾表示，有受到8點檔《天道》的邀約，但時間無法配合便忍痛拒絕，她今晚也甜蜜地向合照的老戰友們喊話，「全部都是我的寶貝們」；畫面中連靜雯外貌保養得極好，臉上沒有歲月痕跡，身材也維持穠纖合度。

另外有粉絲注意到連靜雯除了自曝會與老戰友合作，她的文末也有亮點，簡單寫下3個字「新節目」，底下湧入大票粉絲熱情留言，「恭喜，好期待」、「姐可以趕快復出拍8點檔嗎？」、「好期待，等了好多年了」、「不管是不是演戲，能在電視上看到女神就滿足了」。