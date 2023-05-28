胡瓜等人玩遊戲笑哈哈。（民視提供）

胡瓜主持的《綜藝大集合》日前到雲林斗六，並召集了過去成功通關「奔跑吧！萬里長城」的參賽者，準備了終極單元「決戰萬里長城」，要讓這些的選手們爭個高下，並派藝人隊來與之對抗，令人意想不到的是，藝人代表們在初賽階段就被同學們打得落花流水，讓眾人不經感嘆「年紀大了真的有差」。

胡瓜在看到這片慘狀後，決定讓被淘汰的4位選手參加敗部復活賽「跳跳布袋」，讓落敗者有一線生機來爭取最終進入總決賽的2個名額，晉級的6位選手也迎來了最後挑戰，他們必須從山腳下開始起跑，一路衝到山頂，長達250公尺的賽道，比賽過程非常刺激，選手們不相上下，讓胡瓜都讚嘆：「好像在看F1賽車！」

接著進行「誰最腳滑」單元，一直以來在感情方面「低調」的遊戲王郭忠祐，竟然被眾人發現理想型是當天的來賓沛沛，胡瓜還亂點鴛鴦譜，試圖撮合兩人，而郭忠祐卻積極地否認並無奈大喊「不要鬧啦」，但在沛沛挑戰完後卻搶先幫她遞上毛巾，結果剛踏上軟墊，郭忠祐就跌進沛沛的懷裡，如此曖昧的一幕，被眾人吐槽「男人的身體果然是誠實的」。