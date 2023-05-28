許多建商都會贈送家具增加買氣。一位男子近日控訴，他買房時某建商送了5顆馬桶，沒想到馬桶竟然會發霉，他向建商董事長、經理反應之後，對方卻完全沒有相關動作。貼文曝光後引發熱議，不過網友們看了他PO出的馬桶噁照後，紛紛反罵清馬桶完全是他自己的責任。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，他買房時某建商送了5顆TOTO馬桶，讓他沒想到的是馬桶竟然會發霉、水溝還有惡臭味，他向建商的董事長、經理反應後對方卻是置之不理，「目前還在保固期間就這樣子搞，在此向大家建議在購屋時真的要睜大眼睛，要多問多看」。

仔細一看照片可以發現，黑色霉菌多出現在馬桶免治坐墊下的各個溝槽、孔洞中，就連噴嘴的縫隙也滿是霉菌。

對此，許多網友紛紛回應，「這個是個人衛生習慣不好吧！關保固什麼事」、「衛生習慣真差！沒在洗吧！我馬桶2年了很乾淨」、「不理你正常，理你才不正常」、「這不是該自己清潔的嗎？」、「靠X，我還以為馬桶不用刷，建商會保固刷馬桶，我這輩子都白刷了」。