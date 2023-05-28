本月初在全大運曾跳出生涯最佳2公尺25，順利達到亞運標的傅兆玄，在台灣田徑公開賽跳高因過於緊張，在挑戰2公尺15第一跳弄到起跳腳，也稍稍影響後面兩跳，最終以2公尺12獲第三。（大會提供）

2023台灣國際田徑公開賽本周末在新北市板橋第一運動場繼續進行，28日大會第二天的賽事，跳高項目兩位小將葉柏廷和蔡維智爭冠，可惜距離亞運參賽標準2公尺21差一點。

男子跳高項目中，本月初在全大運曾跳出生涯最佳2公尺25，順利達到亞運標的傅兆玄，賽前備受矚目，他從2公尺12起跳，卻在挑戰2公尺15時表現失常、三跳失敗，反倒由年輕小將葉柏廷和蔡維智兩人爭奪冠軍，不過兩人接下來在挑戰亞運標準2公尺21皆未能過關，最終由率先跳出2公尺15的葉柏廷摘下金牌，蔡維智銀牌，傅兆玄則以2公尺12第三名作收，地主選手盡收金銀銅牌。

賽後傅兆玄透露，因為太過緊張，2公尺15第一跳起跳腳有點弄到小小不舒服，後面兩跳不敢太用力，因此未能越過2公尺15高度。

新北市地主選手在女子組的賽事遭遇強力挑戰，跳遠項目向嘉莉、林子琪頂住壓力分別跳出6公尺16和6公尺01的成績，雖小負於韓國選手劉貞美的6公尺27，仍保住第二、三名的席次；賽前個人成績最好的香港名將俞雅欣未能跳過6公尺，僅以5公尺94屈居第四名。

女子400公尺跨欄和5000公尺則是越南女將的天下，阮氏玄在400欄跑出58秒封后、范氏惠則以17分44秒07輕鬆拿下5000公尺的金牌；台灣跨欄女神羅佩琳拚盡全力，儘管400欄衝出個人本賽季最佳59秒04，仍離達標亞運的門檻58秒60有點差距，賴庭萱則在5000公尺繳出18分13秒91的成績，未能突破個人最佳以第二名作收。