副總統賴清德參選2024總統大選，兩岸主張備受關注，賴清德今天強調自己是「和平主義者」，他主張在對等、尊嚴、有助於兩岸和平與人民福祉的前提下，兩岸當然進行各方面的合作交流。但在中國尚未放棄以武力改變現狀的情況下，我們必須維持保護台灣的力量，立足台灣，放眼世界。

賴清德今天受邀參加由 亞太青年協會 Asia Pacific Youth Association 、台大政治系學會共同舉辦的「2024校園總統馬拉松」，表達他對台灣的願景想法，並且與年輕同學互相交流。

過去賴清德曾自稱「務實台獨工作者」，讓外界高度其兩岸立場，賴清德會後透過臉書指出，在同學提問的問題當中，來自各領域的問題都有，兩岸關係因為是目前國際注目的焦點，所以也是同學提問的重點。

他說，我們是和平主義者，保護同胞家人是我們的責任。兩岸關係包含很多面向，農業、貿易、投資等等，在這當中，「我要強調和平的意義與重要性」，我們是和平主義者，而兩岸和平更符合全世界的利益，也是兩岸雙方、國內政黨共同應盡的責任。

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賴清德表示，蔡英文總統也說過：「任何一個政黨，都不應該因為政治利益，販賣戰爭的恐懼。」台灣就像一個家庭，全體同胞都是我們的家人。不管是鄰居或是外來者，只要有人欺負我們的家人，保護家人就是我們的責任。

但是他批評，國內有少數的人，將我們保護家人的行為，扭曲為訴諸武力，挑釁對岸，以換取政治利益，「我要再次強調，犧牲主權，不會換來真正的和平」。

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他主張，在對等、尊嚴、有助於兩岸和平與人民福祉的前提下，兩岸當然可以進行各方面的合作交流，讓兩岸和平成為區域穩定的基石。但在中國尚未放棄以武力改變現狀的情況下，我們必須維持保護台灣的力量，立足台灣，放眼世界。

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賴清德表示，如同人權學者林淑雅曾經說過：「我們在母親土地上，自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴。」未來他會在民主的道路上，和國際社會的民主陣營站在一起，未來也期待和年輕朋友們一起打造更好的台灣，讓台灣成為民主世界的 MVP。