驚！彰化市一群阿公阿嬤到彰師大寶山校區晨運時，赫見校區紅磚廣場竟站立一批動也不動的「無臉人」，差點嚇破膽，其中幾個阿公鼓起勇氣靠近看，才發現「無臉人」只是立著擺放的棚架，直笑自己「老花眼」。民眾拍下上述畫面上傳社群平台後引發熱議，棚架看成「無臉人」的烏龍也讓網友笑彎腰。

「夭壽哦，那些是人還是鬼？」一群阿公嬤今天一大早到彰師大寶山校區散步，走著走著瞥見校區紅磚廣場站立一群人，一動也不動，每個人還都披著外套，他們當下感到十分納悶，奇怪一大早那麼多人站在那裡，推測可能是軍警等單位在進行晨訓。

就在眾公嬤狐疑之際，突然有幾名阿嬤驚聲尖叫喊「那些人都沒有臉！」現場頓時一陣混亂，大家被嚇得七嘴八舌起來。

這時有幾個比較大膽的阿公拿起手機拍照，再靠近點看，才發現這些被他們誤認是無臉的人，竟是一根根收起來立著擺放的棚架，這才讓他們鬆了一口氣。

經查，彰師大寶山校區紅磚廣場每逢假日都有不少社團在該地舉辦活動，今天也是有活動，因此棚架廠商先將30幾組棚架擺放在該地，沒想到造成意外「笑」果，還好阿公阿嬤們只是小嚇了一下，事後個個都平安無事。