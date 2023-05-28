大陸首架國產大型客機C919於28日由上海飛抵北京，完成商業首航，正式進入民航市場。同時，一張商務艙內的合影在大陸航空圈及網友間流傳。陸媒指出，坐在C919商務艙內的乘客，是大陸工信部部長金壯龍、民用航空局長宋志勇等人。

澎湃新聞報導，現場照片顯示，28日坐在「國產大飛機」C919第一排的，從左到右分別是宋志勇、中國商飛董事長賀東風、中國東方航空總經理李養民以及金壯龍。首航成功後，4位「首排乘客」紛紛伸出大拇指為C919按贊。

與此同時，坐在第二排中部的是兩位為大陸國產大飛機C919傾注心力的院士：C919總設計師、中國商飛首席科學家、院士吳光輝和航空系統工程及訊號處理專家、院士張彥仲。

5月28日12時31分，由全球首架大陸國產大飛機C919執飛的東航MU9191航班，由上海飛抵北京。新華社報導稱，這標誌著C919圓滿完成首個商業航班飛行，正式進入民航市場，開啟市場化運營、產業化發展新征程。