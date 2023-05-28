加藤鷹的徒弟？有網友在網上分享1段影片，希望能求助網友，有什麼法條可以檢舉畫面中的「行為」，從PO出來的影片中可見，拍攝地點位於台北市萬華區桂林路與康定路口前，有輛雙載機車在此停等紅燈，不料，後方乘客竟伸手在前方女騎士的外褲「不明擺動」，待前方路口號誌轉為綠燈，該雙載機車騎走，仍可見後方乘客的手依舊放在女騎士兩腿之間。

一名網友在臉書社團「交通違規檢舉教學（公開版）」發文，並上傳1段16秒影片，拍攝地點位於台北市萬華區桂林路與康定路口前，從影片中可見，有對雙載騎士停在該路口前，然而後座乘客一手擺在前方女騎士橘色短褲外，並且手指頭不明的擺動，直到路口號誌轉為路燈後，女騎士才趕緊將雙手放在握把上，並且向前騎走，而離開時該後座乘客的手依舊擺在女騎士的兩腿之間；對此，原PO也在貼文寫下「請教，機車行駛中，出現這個行為，有什麼法條可以檢舉嗎？挖呀挖呀挖」。

影片一出，網友紛紛留言表示「在找晶片鑰匙」、「在一台摩托車上，哇呀挖呀挖」、「加藤鷹的徒弟」、「誰家的女兒」、「話說我二十年前，和女友交往熱戀時，也做過這種事」、「人家只是被蚊子叮，需要抓抓」、「勸你不要多管閒事」、「這樣也行」、「這應該不屬於交通違規類，屬於妨害風化」。