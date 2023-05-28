誰是台灣下一個「護國神山」？副總統賴清德今天認為，下一個領導型企業很可能出現在生技產業，尤其精準醫療方面。針對年輕族群關切的高房價問題，他坦承，目前房價並非年輕人所能承擔，未來若當選總統會將居住正義列為重要事項之一。

賴清德今天出席台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，與會青年提問台灣的半導體產業如何保持領先？以及下個領導型企業為何？

對此，賴清德表示，他不擔心台積電在國外投資會造成問題，因為半導體在台灣發展多年，已有別國無法輕易模仿的生態系與文化，目前台灣也成立了三座半導體國際學院，透過技術、人才培養等方面扶助半導體企業。至於下一個領導型企業，很可能出現在生技產業，尤其精準醫療方面。

近日國內接連發生行人遭撞死事件，與會青年也詢問「行人路權」問題。對此，賴清德認為，交通安全問題在台灣確實刻不容緩，民進黨政府也在檢討與改進當中，交通部將與各地合作，將路權還給人民。

他說，政府將來會處理制度面的問題，研擬新法案改良交通規則，也會加強取締、落實規範，並加強交通安全教育，達到治本的效果。

針對年輕族群關切的居住正義、租屋族處境問題，賴清德坦承，目前房價並非年輕人所能承擔，這是政府與社會需要共同努力的。蔡政府執政期間有實價登錄等措施來打擊房價炒作，他在擔任行政院長期間也推動租賃市場發展與管理條例，保障租屋者權益，未來也將繼續努力，若當選總統更會將居住正義列為重要事項之一。