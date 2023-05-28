林庭絮帶來拿手的DJ SHOW開場。（嘉樂娛樂工作室提供）

雙雙演唱自己的新創作歌曲。（嘉樂娛樂工作室提供）

由2位新生代歌手兼主持人林庭絮（DJ HSU絮）、雙雙組成的一日限定組合，27日晚間在台北的樂悠悠之口舉行「TRUE實」LIVE演出，滿場售罄，更有特別跨海搭機來台看這次演出的金門、馬來西亞粉絲，讓2人感動不已。

絮和雙雙昔日都是女團「Whaaaaas UP!」的成員，現在以節目主持、音樂DJ的身份在演藝圈多重發展，談及這次合體演出的契機，雙雙笑說「本來是覺得自己很久沒有見到粉絲朋友們，想給自己一個再成長的舞台」，所以原來是請絮來做嘉賓，2人因為討論舞台又求好心切，想給粉絲豐富的驚喜，隨著討論演出橋段內容，絮便表示：「來當個嘉賓結果把自己聊成變成另外一個『主辦』！ 」

提及這次的演出準備，除了絮帶來拿手的DJ SHOW開場，瞬間帶動全場氣氛之外，也將帶來自己創作的新單曲〈愛上一個愛而不得的人〉首唱；雙雙也將帶來自彈自唱與FULL BAND演唱自己創作的新抒情歌〈痕跡〉，2人開演前都紛紛表示很緊張，希望都以最好的狀態給大家最好的演出。主持人身分的絮和雙雙在開場後，熟練地開始跟粉絲點名互動。

在這次的演出後表示，他們也希望今後能有更多機會跟舞台可以跟大家見面，絮也透露未來會有專輯的計畫，確定的話會再告訴大家；雙雙則希望能一直唱歌給大家聽，也持續有新創作跟大家分享。