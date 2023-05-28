台灣詐騙集團猖獗，副總統賴清德今天表示，政府打擊黑金槍毒的決心不會動搖，會負起責任處理這些問題。青年關注女性未來是否服兵役？他說，目前沒有規畫，並解釋，當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人是負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場。

賴清德今天出席台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，與會學生關切台灣氾濫的詐騙案。

賴清德表示，政府目前的舉措包括掃黑，今年的行動已緝捕超過400人，其中有5、60人為幫派高層。針對網路詐騙與跨國科技企業合作，將建立下架詐騙資訊的機制，並修正刑法、個資保護法、組織犯罪條例等若干法令，使執法機關有憑據打詐。

他強調，這些機制沒辦法立竿見影，但政府打擊黑金槍毒的決心不會動搖，民進黨內部已建立黑金槍毒排除機制，近期選罷法也有相關的修正三讀通過，政府會負起責任處理這些問題。

針對與會青年提問「如何面對美中台越趨緊張的國際情勢」，他說，美中台的架構的確是比兩岸關係更完整的圖景，中國問題不只是台灣的問題，美國為首的民主陣營也在積極關注當中，一方面威懾，一方面也盡力避免擦槍走火。

義務役將延長為一年，學生們關注女性未來是否也規畫參與兵役？賴清德表示，目前沒有女性參與兵役的規劃，並解釋兵役延長是基於全民國防的理念，當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場。

至於民防部隊，他說，這是由社會團體組成，負責消防救災、交通指引等事務，後備部隊則是主戰與備戰部隊的退役成員組成。任何一個政黨都有義務不讓戰爭發生，如今國際社會高度關注台海問題，「德不孤，必有鄰」，台灣在印太區域的重要性人盡皆知，台灣人不必為此，採取放棄主權的下下之策。

與會學生也詢問未來如何因應網軍相關問題？賴清德低調表示，這是民進黨應誠實面對問題，相關部門也有在進行檢討。