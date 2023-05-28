今(28)日上午8時30分許，宜蘭縣內埤海灘「情人灣」發生一起意外，有對男女至該沙灘漫步、踏浪，不慎浪捲走，25歲張姓男子自行游上岸，而還在就讀宜蘭某國中的13歲國一少柳姓女仍在搜救中；據悉，張男是一名職業軍人，上週與柳女於交友軟體上認識，因此今(28)日約去踏浪，不料卻發生此事件意外，張男也因涉略誘罪，遭宜蘭分局將函送至宜蘭地檢署偵辦。

據警方表示，張姓男子是名職業軍人，和柳姓少女上周因透過交友軟體而認識，並且於今(28)日凌晨開車去情人灣，沒想到2人在踏浪漫步時發生意外，張男提到，今天是第一次約出來碰面，在情人灣沙灘漫步時，看到長浪還有一段距離，沒想到瞬間2人就被捲進海裡，很擔心找不到柳女。

柳女家屬在做完筆錄後，雖然未向張男提出告訴，但張男因涉略誘罪，該罪為公訴罪，宜蘭分局將函送張男至宜蘭地檢署偵辦；這起事件，宜蘭消防局派遣南方澳分隊、特搜大隊、第二大隊及蘇澳分隊前往搜救，因風浪太大無法使用救生艇下水作業，正以空拍機擴大搜尋，亦請海巡派遣5車11員及出動3508大型船艇於案發海域搜救中。