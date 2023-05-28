前立委郭正亮。（資料照片）

輝達（Nvidia）創辦人及執行長黃仁勳27日受邀在台大畢業典禮發表演講，造成轟動；不過他日前接受英國金融時報（Financial Times）專訪，並於24日刊出，黃仁勳講了一段話，前立委郭正亮直言，聽了很傷心，但也是事實！

台灣大學27日舉行111學年度畢業典禮，邀請晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人及執行長黃仁勳（Jensen Huang）擔任致詞嘉賓，也引爆全台灣科技業和校園的「黃仁勳」熱潮。

黃仁勳在演講中分享輝達為了實現願景，忍受痛苦與經歷磨難的三個小故事，最後他勉勵學生，「跑起來掠食，或是努力奔跑免得成為掠食者的食物。」

不過英國金融時報（Financial Times）於24日刊出專訪黃仁勳的專題報導，黃仁勳表示，「理論上，在台灣以外的地方製造晶片是可行的，但中國市場是無法被取代的」。

前立委郭正亮28日在中天電視《國際直球對決》表示，聽到黃仁勳講這句話，「很傷心！不過這也是事實！」