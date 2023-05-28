台中青年高中餐飲科烘焙實用技能班學生，在主任方品傑帶領，廖俞婷、陳琬菁老師指導下，參加112年度全國高中專業群科專題製作及創意競賽，在餐旅群專題組中以主題「犁頭麻梗藏奇蹟，發酵變身更有戲」勇奪全國第一名。

青年高中參賽學生發揮創意，結合中部特有的農產品「麻芛」，將其利用升級再造方式培養天然酵母，製作麻芛麵包，且將培養酵母液後濾除的麻芛梗製作成環保再生紙，設計成麻芛麵包的包裝提袋，讓麻芛梗再生，達到零廢材及循環再利用，符合聯合國永續發展目標（SDGs），促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，使台中在地的麻芛文化商品化。

青年高中餐飲科烘焙實用技能班遴聘專家指導，符合烘焙時代潮流的趨勢，讓學生習得業界最新技術，使畢業後的就業得以無縫接軌；青年高中設置國家檢定原地考證照的場所資源，指導學生參與國際、國內烘焙相關競賽，成績亮眼輝煌。

青年高中表示，協助每位學生成就自己的舞台是青年高中的教育宗旨，透過師生共同討論與成長，培養解決問題的能力，發揮團隊合作、討論解決問題的方法及實際操作，並結合所學的專業課程知識，讓學生成為能獨當一面的全能人才，未來不管升學、就業或創業，都能發揮所學所長。歡迎國中畢業生上網搜尋青年高中招生官網，選擇青年高中，找到人生的舞台，翻轉自己的未來。