台北民權西路上一間韓系咖啡廳日前被給予1星評論，因對客人及其親友進行肉搜公審，老闆遭到砲轟後於5月中宣布停業，不過一名網友近日分享該咖啡廳在門口貼上「頂讓」公告，好奇該如何聯絡老闆，引起熱議，也有人懷疑背後意圖。

原PO昨（27）日在臉書社團「爆怨公社」發文，分享肉搜客人的咖啡廳近況，雖然店面停業拉下鐵門，但一旁柱子上卻貼上「頂讓」公告，不過沒有聯絡資訊，讓他好奇「咖啡廳貼頂讓沒電話我是要怎麼聯絡？老闆臉書也重新開了，是要用臉書聯絡？」

貼文引起網友們熱議，不少人笑說「你先給負評，他自己會聯絡你」、「別擔心，去批評他一下，他馬上可以找到你」、「評論一星老闆就會找到你了」、「老闆只是試試看，是否有人忘了他」、「是那兩塊大理石要頂讓，請知悉」。

也有內行網友分析假頂讓的可能性，「貼好玩而已，風頭過了老闆就回來了」、「就說自己頂自己的店」、「頂讓只是擋箭牌，讓大家覺得已經讓掉了」、「過一陣子應該換個名字重新營業吧？」、「之後改名字重上，原班人馬再度登場」、「多年前已經有人用過這招了，連紅布條都掛出來要換店主，最後還不是被網友抓包」。