南方都市報報導，本次列出的欠款總額乃是統計至2018年底。聯合公告中列出的單位除了地方國企、民企、上市公司子公司以外，甚至連區財政局、科研單位等都在其中。其中有五家單位欠款過千萬，分別是東風武漢輕型汽車公司欠款2,354萬元，武漢紅桃開集團欠款2,000萬元，武漢工業國有投資公司欠款1,500萬元，江夏區財政局欠款1,251.9萬元，統一集團欠款1,000.09萬元。

據悉，受疫情衝擊、減稅降費等因素影響，近些年武漢財政收入受到較大衝擊。此次武漢市財政局列出來的欠款，很多借出時間早，屬於歷史遺留問題，催收難度大，才會突發登報催債奇招。

近年來，大陸官方不斷完善財政借款規範。2014年，大陸財政部針對此前財政資金對外借款規模較大，清理回收不及時等情況祭出最新規定，要求全面清理已經發生的財政借墊款，嚴格控制新增財政對外借款。

另，統一企業28日澄清，武漢財政局公告中提到欠款千萬元的統一集團並非旗下組織機構，且旗下子公司也未與武漢當地政府借款。