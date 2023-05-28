現年46歲的男星言承旭，過往出演《流星花園》以精湛演技以及富具男性魅力的外表深受不少粉絲喜愛，近年來將事業重心轉移至大陸發展的他，近日參加活動，零修圖的無瑕疵近照流出，讓粉絲嗨翻，更有不少人將目光焦點放在他白色襯衫下的結實肌肉，直呼：「夢回道明寺。」

演員言承旭出道多年，男神的顏值以及身材皆保養有方，是不少粉絲們心目中的「凍齡男神」。近期他受邀參與上海的品牌活動，現場可見有不少粉絲到場為他支持，而相關畫面也在社群上瘋傳，只見曬出的照片以及影片中可見，他以身穿白色襯衫配上素色長褲，頭上則頂著招牌髮型，整體的模樣看起來相當休閒。

相關畫面流出後，不少粉絲紛紛讚嘆起言承旭「凍齡有方」，直呼：「他怎麼一點也沒有變老」、「歲月真的待人不公平」、「無濾鏡的原圖依然能展現他的魅力。」此外，由於他穿著的白色襯衫或因布料輕薄，在陽光下微微透出他勤加鍛鍊的結實身材，讓現場的粉絲看得嗨翻，更發出連連的驚叫聲。

事實上，專心在事業上的言承旭日前登上陸綜，配合節目需求重新詮釋經典角色「道明寺」，特意攜帶髮帶，不僅綁在頭上，還以系在手臂上的造型亮相，讓粉絲們看了紛紛夢回過往的追劇時光，沉浸在「道明寺」的魅力之中，驚喊：「再見言承旭鳳梨頭，一代人的青春又回來了」。