李明川看了許多展覽，更添文藝氣息。（經紀人提供）

李明川這次旅法不買精品，而是看精品藝術展。（經紀人提供）

行動力十足的李明川，說走就走到法國旅遊。（經紀人提供）

法國的意外禮物「鳥屎」，讓李明川哭笑不得。（摘自臉書）

牡羊座的李明川很有行動力，日前才剛確認接下來7天沒有工作，就馬上訂好法國巴黎機票，說走就走的個性，讓經紀人不敢置信的反覆確認：「八里還是巴黎？」李明川笑說這趟旅程印象最哭笑不得的，莫過於得到巴黎名產「鳥屎」，他還原當天情景，表示他在露天咖啡廳正要享受愜意時光，結果鳥屎就從天而降，直接滴在他的左肩上。

這次旅行，李明川特別不安排購物行程，專心到等各個博物館看展，感染文藝氣息。而為了避開小偷的目光，他也特地裝扮成「流浪漢」，一周都只穿運動套裝、不戴名牌包也不隨便拿手機查東西，相當嚴謹。

這是李明川疫情解封後首度造訪巴黎，沒想到巴黎為了迎接明年奧運，到處都在整修，讓他意外撞見巴黎的另一面貌。他也提到，這趟旅程有個小遺憾，就是沒預約到法式料理課程，讓他不甘心的直呼：「真的好想學習法式廚藝」。

十項全能的李明川，旅程結束後隨即投入戲劇演出，在經紀人的安排下客串三立BL劇，他為此事前情做足準備，「以戲劇新人心情投入，有認真多看幾部BL劇，也學著看戲劇班表」。經紀人透露李明川不僅是戲劇系畢業，還與樊光耀是同班同學，這次客串BL劇先過過戲癮，之後會再幫他接不同戲劇角色。