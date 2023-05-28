中央社在5月26日新聞稱「傳美首批刺針飛彈抵台 學者：國軍低調形塑台美默契」，於是媒體圈開始分析刺針飛彈對台灣防衛的效應，以及美台關係的走向。然而軍事分析師張競博士卻獨排眾議，他認為「很難從國防部的回應證實此事」，而且軍品運送有其標準作業流程，除非是極特別情況，否則不太可能以民航機來運送。

國防部被媒體問到刺針飛彈運抵台灣一事時，提出的官式回應為：

1.PDA(總統調撥權)係因應軍售延遲的階段性措施，相關品項臺美雙方均有共識且已確定，有助國軍強化防衛作戰韌性。

2.國防部戮力建軍備戰，將善用相關資源，確保國家安全。有關執行細節，援例不予說明。

中華戰略學會研究員張競表示，這則中央社新聞的內文，其實並沒有看到國防部的佐證，反而是「對此國防部並未證實」，至於其他的學者、外交家的看法與分析，都已屬個人解讀。刺針飛彈有沒有來，目前無從判定，更不能輕易肯定。

張競進一步分析：1他不認為刺針飛彈這種爆炸品會由普通貨機運送，定然是由軍方，或是專門的貨運公司負責，因此我們從美軍軍機是否來到台灣，或是專門運送此類危險物資之空中貨運企業是否抵台，就能窺之一二。另一方面，運載此類高爆炸性裝備的飛機，抵達的機場也需要有專門停機區，而台北松山機場與高雄機場才具備，絕不可能選擇降落桃園國際機場。

2.美國對台軍售以及軍援，都屬法律下的正當程序，包括《台灣關係法》，以及《2023年國防授權法案》第5505條第(a)款，以總統調撥權(Presidential Drawdown Authority,PDA)對我提供軍備援助，既然如此，美國國務院必然會公開發佈資訊，沒有可能去搞秘密軍援勾當。

此項傳聞始於今年三月份，五月初又再掀起一波媒體炒作，不過區區五億美元之軍備物資，假若能夠定案，早就已經對外公佈。美國以此項法條，自美軍庫存品項調撥，對外提供軍備已有多起先例，不會故弄玄虛，胡搞低調默契把戲。臺灣媒體如此報導手法，是在踐踏美國政府尊嚴，譏諷其無膽公開援助我國軍備嗎？

3. 再思考該項物資抵達後，各項安全戒護規格，在場督導長官位階，其實就可判斷出到底其重要性有多高。再加上假若真是軍援物資送達臺灣，美國在臺協會相關業務承辦官員會不現身？並且循例記錄過程攝製影像，以便回報華府督導上級？

張競最後說「抗中保臺、美日會來」，其實愈來愈難圓謊，實在不要再繼續裝神弄鬼，美國不會在這個事情上搞神秘擺低調，到現在沒有定案，必然是有其內部官僚程序必須解決，會獲得軍援時機成熟就會獲得，華盛頓必然會公開宣布整個軍援詳情，真是沒必要故弄玄虛存心搞大內宣；我們政治搖頭丸吃得還不夠多嗎？