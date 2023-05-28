知名音樂人李坤城在樂壇深耕多年，是經典歌曲鳳飛飛〈心肝寶貝〉、羅大佑〈火車〉作詞人，因為地位崇高，他曾任2屆金曲獎的總召集人和評審，2013年李坤城宣布與小40歲的林靖恩交往，引起外界討論，2023年兩人在醫院加護病房內結婚，4月6日他不幸病逝，喪禮結束後卻因為遺產問題兒子和妻子鬧得沸沸揚揚，近日李坤城的妹妹接受訪問，指控林靖恩支開親友結婚。

據《三立新聞網》報導，李坤城妹妹控訴林靖恩在哥哥病危時沒有協助送醫，送醫後有問李坤城要不要通知兒子，李坤城表示要，但林靖恩說不要，接著指控林靖恩辦結婚那天支開李坤城妹妹，「不知道為什麼都辦好了，她手腳很快。」還表示林靖恩私自換門鎖，現在獨居卻很吵，常常喝酒。

李坤城兒子透過爸爸facebook帳號發文，表示被通知要到醫院時，李坤城已經要氣切了，問姑姑為何才通知，姑姑說「靖恩怕你來爭產」，所以阻止通知他，更指控林靖恩將李坤城戶頭現金領光，要李坤城兒子幫忙繳房貸，他為了父親的病情特意從台北搬到台中照顧，還買了預售屋，且李坤城海葬當天，他有通知林靖恩，但對方回「我不需要參加」。

林靖恩在李坤城病危後不久公開發布貼文，細數李坤城治療時間和兩人交往時長，文字中有著對李坤城的心疼，但近日面對丈夫兒子和妹妹的控訴，她沒有公開做出回應。

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