許多家長對於教養孩子都有自己的堅持。一位網友近日到麥當勞消費時目睹一樁家庭糾紛，一位媽媽堅決不讓兒子吃新上市的冰炫風，沒想到阿嬤竟趁媽媽上廁所時偷偷買，讓媽媽氣得大罵阿嬤，「吃了像妳一樣得糖尿病！」貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，某天他在麥當勞遇到一個媽媽帶著兒子、阿嬤一起消費，一開始小孩吵著要吃新上市的冰炫風口味，媽媽則堅持「不可以吃甜的」，雖然阿嬤看著孩子快哭了，不斷緩頰說「買給他沒關係啦」，媽媽拒絕後3人取餐找好位置坐下，沒想到媽媽去上廁所時，阿嬤竟偷偷買了冰炫風。

原PO透露，該媽媽回到位置後，看到這一幕當場氣炸狂罵，兒子因此爆哭，心疼的阿嬤認為「小孩子吃一點有什麼關係？」，結果似乎當場踩到媽媽地雷，讓她怒噴「吃了像妳一樣得糖尿病！」，1句話讓在座人士瞬間安靜，最後發現自己說錯話的媽媽再次強調不能吃甜食，就把冰炫風丟掉了。原PO則感嘆，「媽媽不給買冰炫風，阿嬤買了被罵？這樣正常嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「真的欠罵，媽媽在管小孩其他人不要來亂，阿嬤就只想寵孫，教養什麼的丟給他父母」、「教養不一致，媽媽應該真的很氣吧」、「那種阿嬤容易養出在車上吵死人的小屁孩」、「長輩不尊重媽媽…現在育兒的方式跟以前差很多」、「重點在不能讓小孩養成吵就有回報的習慣，偶爾吃點甜食真的不是大問題」。

據本網過去報導，新光醫院家醫科醫師柳朋馳曾指出，過去研究認為孩子吃糖後會過動、注意力不集中，但當時科學的辯證、研究設計並不夠嚴謹，可能只是觀察性研究或個人經驗，不過他也不鼓勵孩子們吃糖，強調從小吃糖會增加肥胖風險，且養成吃甜食習慣，長期下來恐怕會對健康產生深遠影響。