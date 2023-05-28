會飛的紅寶石！有男子發現1隻橘紅色的大嘴鳥，疑似該鳥受傷躲在草叢中，張開大嘴，翅膀微幅展翅，呈現警戒姿態一般，他靠近關心時，不是還被咬到，但也表示「咬人根本不痛」，於是拍下照片在網上分享，並詢問網友「求大神這是什麼鳥？」；對此，網友看了也驚呆表示「運氣太好了吧」、「咬牙籤真鳥版」、「神鳥鳳凰吧」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，有隻疑受傷的鳥躲在草叢中，其鳥嘴喙長又呈鮮橘紅色，其翅膀為紫紅色羽毛，而身體為褐色羽毛，張開大嘴、微展翅膀呈現警戒之姿；對此，原PO在貼文寫下「求大神這是什麼鳥，飛不起來不知道是不是受傷，咬人根本不痛」，後來原PO忙完後，該鳥便自動消失了。

男子在草叢中意外發現「火紅大嘴鳥」，靠近關心還不小心咬到但不痛，於是拍下PO網求助網友解答。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好特別的鳥」、「長得好像假的」、「運氣太好了吧」、「希望它能平安無事」、「野生的長這麼大從來沒看過，應該跟穿山甲一樣稀有」、「我就想知道鳥的口紅上哪兒買的，好看，時髦」、「好特別的鳥，第一次看到」、「快丟寶貝球」、「神鳥鳳凰吧」、「請問是誰請他吃了，天下第一辣！？」。

另外，有網友幫原PO解答，這是隻叫做「赤翡翠」的鳥類，並且有「鳥界法拉利」之稱，「赤翡翠，翠鳥的一種」、「赤翡翠，有鳥中法拉利之稱，超稀有」、「稀有物種！赤翡翠，它過去就消失了，要等下次，跟候鳥蠻像的，久久看一次」；不過也有網友笑稱這隻鳥像是「咬牙籤真鳥版」、「按下去會有牙籤」、「確定牠是真的鳥？不是放牙籤的？」。

據悉，赤翡翠不僅有「鳥界法拉利」之稱，還有「會飛的紅寶石」美譽，赤翡翠為稀有的過境鳥，嘴、腳紅色，全身大致為橙紅色，背面具紫色光澤，以昆蟲、魚、蟹、蜥蜴、蛙類等為食，並於中國大陸東北、朝鮮半島及日本繁殖，冬季南遷至大陸東部、菲律賓等地。