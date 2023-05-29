「紐約郵報」（New York Post）今天報導，12歲華裔男童洪昊康本月從美國加州富勒頓學院畢業，一次獲得5個學位，校方還說，他是富勒頓學院最年輕的畢業生。

報導指出，洪昊康（Clovis Hung）是在2020年秋天年僅9歲時，開始在富勒頓學院（Fullerton College）就學。

母親形容洪昊康積極主動、目標明確，好奇心也很旺盛，認為傳統公立學校已無法滿足他所需，而富勒頓學院提供「特殊錄取計畫」，允許洪昊康在校修課，同時完成母親安排的在家自學課程。

洪昊康20日與900名畢業生一起畢業時，一共拿到歷史、社會科學、社會行為與自我發展、藝術與人文表達、科學與數學等5個副學士學位。

除了學術成績，洪昊康也望向天空，追求自己的下一個成就。根據美國廣播公司（ABC）分台ABC7，他的生涯目標包括航太工程師、飛行員或兒科醫師。

他表示：「我對自己目前為止的成就真的很自豪。」他還說，希望在16歲時拿到機師執照。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120528

12歲華裔男童洪昊康一次獲得5個學位，本月從美國加州富勒頓學院畢業。

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