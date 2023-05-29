This past Saturday, #FullertonCollege celebrated over 900 #FCGrads23 at Commencement 2023! 🎓



From FC's youngest graduates, Clovis Hung, to our returning students and everyone in between, FC is so proud of your accomplishments, and we can’t wait to see you what you do next! 💛💙 pic.twitter.com/jlHmFtlN4n — Fullerton College (@FullColl) May 24, 2023

「紐約郵報」（New York Post）今天報導，12歲華裔男童洪昊康本月從美國加州富勒頓學院畢業，一次獲得5個學位，校方還說，他是富勒頓學院最年輕的畢業生。

報導指出，洪昊康（Clovis Hung）是在2020年秋天年僅9歲時，開始在富勒頓學院（Fullerton College）就學。

母親形容洪昊康積極主動、目標明確，好奇心也很旺盛，認為傳統公立學校已無法滿足他所需，而富勒頓學院提供「特殊錄取計畫」，允許洪昊康在校修課，同時完成母親安排的在家自學課程。

洪昊康20日與900名畢業生一起畢業時，一共拿到歷史、社會科學、社會行為與自我發展、藝術與人文表達、科學與數學等5個副學士學位。

除了學術成績，洪昊康也望向天空，追求自己的下一個成就。根據美國廣播公司（ABC）分台ABC7，他的生涯目標包括航太工程師、飛行員或兒科醫師。

他表示：「我對自己目前為止的成就真的很自豪。」他還說，希望在16歲時拿到機師執照。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120528