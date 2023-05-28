民眾黨立委陳琬惠先前揭露，台鐵高層包括局長張政源、副局長朱來順、資產開發中心副總經理劉睿紘2020年夏天，接連至im.B吸金主嫌曾國緯（原名曾耀鋒）在宜蘭的豪宅接受招待；且曾國緯的川晟集團宜蘭營業所就設在國有台鐵土地上。

台鐵28日晚間回應表示，2020年9月18日以公開標租方式（價格標），公告標租台鐵宜蘭停七（宜蘭縣宜蘭市和睦段51地號土地），於10月5日開標，由川晟公司得標，租期自2020年11月2日起至2021年11月1日止，租期1年，期滿不續租。

不過，《中天新聞網》發現，從陳琬惠爆料與台鐵回應二者之間有驚人巧合，也就是台鐵高層於2020年夏天至im.B吸金主嫌曾國緯宜蘭豪宅接受招待，2020年10月川晟公司即標得宜蘭停七土地，租期自2020年11月2日開始起算。從接受招待至川晟得標之間僅隔3個月左右！因此，台鐵與im.B的爭議仍有許多待釐清之處。