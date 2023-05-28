根據《聯合報》日前公布的一份最新總統大選民調，除了民進黨總統參選人賴清德28%、國民黨侯友宜24%居次、民眾黨柯文哲22%第三。前民進黨立委沈富雄則大膽斷言，侯友宜會當選2024總統。因為賴清德背的包袱，讓他不容易招架；而賴清德最大的麻煩，則在於要如何解釋他的兩岸政策。

有網友28日在《下班瀚你聊》節目中表示，到今天你還是認為侯友宜可能當選2024總統嗎？沈富雄表示，當然是，因為賴清德所背的包袱，不只是民進黨的政績，還有很多包括詐騙案、貪汙案，這些讓賴清德不容易招架。

沈富雄接著指出，賴清德最大的麻煩，在於如何解釋他的兩岸政策，像總統蔡英文也提到，台海唯一的選項是和平，到底台海是和平還是戰爭？如果台海是和平的話，那麼波克夏執行長巴菲特怎麼會把台積電的股票都賣掉了。而賴清德現在就反中抗中，又要跟和平共存，他轉不過來。

沈富雄並點出，在《聯合報》民調年齡層的部分，賴清德的支持者每一個年齡層都差不多，都不錯、都很均勻，為26% 、29% 、28%，這些人是誰呢？他們就是反共抗俄、保衛大台灣的人。不過，現在民進黨的主張，未來幾年是否還是對的政策，人民會去想。

沈富雄並認為，侯友宜是老牛慢熟，漸漸的大家會去欣賞侯友宜的主張，所以侯友宜的民調會漸漸的上來。