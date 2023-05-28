蔡政府任內發生「卡管案」，在林智堅「論文門」事件中，民進黨也一度攻擊台大，副總統賴清德今天與學生座談，遭學生火辣詢問是否覺得民進黨對台大有虧欠？賴清德低調表示，我們都在爭論過程中，學習在下一個階段如何建立更好的方式，避免類似情況再度發生。對此，資深媒體人黃揚明質疑，「有人可以幫忙解釋賴清德到底在說什麼嗎？我實在不知道他回答了什麼」！PTT網友也批評賴清德，「功德GPT」、「 LiarGPT」、「連林智堅都不敢批評，要人期待你什麼」！

賴清德今天出席台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，陽明交大學生提問，最近這幾年來，我們看到台大校長管中閔聘任案、林智堅論文案，民進黨跟台大好像有比較多的衝突，去年全黨力挺林智堅論文事件，也對台大有所攻擊，詢問賴清德，民進黨在處理這些事情上面，對台大有沒有覺得有一點虧欠？

賴清德低調表示，民進黨推動大學自治，其實社會都有很多面向，也有許多不同的看法、我們都在這個爭論的過程當中，學習在下一個階段，如何建立一個更好的方式來面對這個問題，避免類似的情況再度發生。

對此，資深媒體人黃揚明質疑，「有人可以幫忙解釋賴清德到底在說什麼嗎？我實在不知道他回答了什麼」！

PTT網友也批評賴清德，「講了一堆沒有結論的廢話」、「他這到底是在回答啥？」「草包式回答」、「Lie Lie GPT」、「學習個屁 在那邊硬凹的垃圾党」、「AI學習大法！」「說廢話的藝術」、「真的是廢話王一個」、「功德GPT」、「 LiarGPT」、「沒人記得今天這場賴講了啥 只會記得他迴避網軍問題的鳥樣」、「連林智堅都不敢批評，要人期待你什麼」！