周杰倫應佳士得香港之邀將攜手策展，挑選新銳藝術家作品參與「千禧後晚間拍賣」。（杰威爾音樂提供）

周杰倫應佳士得香港之邀將攜手策展，挑選新銳藝術家作品參與「千禧後晚間拍賣」。（杰威爾音樂提供）

周杰倫不僅是華語流行樂天王，也是遠見卓識的藝術收藏家，佳士得香港今(28日)宣布今年秋季舉行的「千禧後晚間拍賣」，將於周杰倫呈獻劃時代性的重磅合作。雙方將攜手精挑和籌劃，展現一系列新晉以及具有潛力的前衛藝術家於千禧後創作極富前瞻性的超凡傑作，突顯全球新晉和優秀的藝術家在當今藝術圈不容忽視的卓越創作成就。

周杰倫表示：「很榮幸能與佳士得一起合作。這些藝術新生代的力量都有可能在將來成為偉大的藝術家。在音樂圈我也曾經是個新人，希望這次展覽與拍賣能夠鼓勵他們在創作這條路上，繼續前行，努力發光。我很期待向大家介紹這些來自世界各地極具才華的新銳藝術家。我認為應該有一個舞台，讓更多的人認識他們的作品。我希望能有更多的觀眾參與藝術，欣賞這些藝術佳作。」

周杰倫去年發行專輯《最偉大的作品》，登上國際唱片業協會（IFPI）銷量榜首位，更是史上首位摘冠的華語歌手，在全球尤其是年輕世代中具有強大影響力。他也是一位活躍的藝術收藏家，十分樂意提攜年輕一代藝術新秀，這次是佳士得與 ENVISEAM（意為心）的聯手呈獻，打造藝術與娛樂共融的時代盛宴。

佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管林家如表示：「我們十分欣喜能夠在今秋『千禧後晚間拍賣』中與華語樂壇天王周杰倫聯袂合作。佳士得一向大力支持藝壇新晉及具才華的藝術家，而周杰倫對於藝術收藏和先鋒創意人才亦充滿熱忱，因此本次合作可謂相得益彰，秋季將舉行的晚間拍賣亦將因此更加備受矚目。」