基輔在周日舉行建城紀念日，俄羅斯選這一天對烏克蘭發動密擊的無人機攻擊，但是烏克蘭的防空網已相當完備，來襲的54架無人機，擊落了52架。但是這場襲擊還是造成致命損失，已知造成2死3傷。

美聯社報導，基輔高級軍事官員 波巴克(Serhii Popko) 說，俄羅斯在星期六晚上以伊朗製的沙希德( Shahed) 無人機，對基輔發動「最大規模的襲擊」，持續時間5個多小時，而防空系統擊落了40多架無人機。

基輔市長克里琴科(Vitali Klitschko)說，無人機被擊中後的碎片，落在一棟7層建築上，並引發火災時，造成1名 41 歲男子喪生、1名 35 歲女士住院。

烏克蘭空軍表示，據統計，烏克蘭全境都有沙希德無人機的空襲，來犯的54 架無人機中，有 52 架被防空系統擊落。

基輔日在周日將行建城紀念日，今年是基輔市1,541 週年。這一天通常會有現場音樂會、街頭市集、展覽和煙火表演。但是今年勢必在戰爭當中渡過，所以慶祝活動有所縮減。