據外電最新報導，白宮與共和黨就提高美國債務上限，達成初步協議，以避免違約對全球經濟帶來動盪。外資圈人士解讀，美國債務問題先前反覆干擾市場氣氛，一旦確定朝正面發展，形同為全球市場送來大禮包，搭配輝達驅動半導體、科技類股行情方興未艾，台股29日開盤多頭題材源源不絕。

外資為免錯失AI掀起的新一輪大行情，籌碼湧入使輝達股價短短兩個交易日飆漲約3成，同期間大買台股649.7億元，資金動能同步外溢到台股相關供應鏈，如：台積電、欣興、日月光投控、創意、技嘉、台達電、南電等，股價均受激勵，成為引領台股挑戰「萬七」，甚至進一步仰望「萬九」天價的主力部隊。

其中，最大權值股台積電兩個交易日獲國際資金大買逾11萬張，股價從525元狂奔到566元，短時間強漲7.8％，還輕鬆跨過先前屢攻不下的「巴菲特魔咒」價位546元，堪稱輝達旋風行情的最大亮點。

瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾認為，放眼台股下半年投資主軸，除了能源轉型結構性趨勢、半導體族群循環復甦兩大題材不變，再加入優質殖利率標的、AI應用起飛受惠股兩大新主軸，尤其關注輝達供應鏈、IC載板、伺服器IC設計、伺服器ODM等業者。