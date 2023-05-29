泰國政府28日公布今年至5月18日為止，入境泰國的大陸旅客人數已突破100萬人，預計今年全年大陸旅客總數將達到500萬人目標，為泰國創造4,460億泰銖（約131.8億美元）觀光收入。今年至5月18日為止，入境泰國的外籍旅客總計947萬人，已逼近去年全年總數1,115萬人，透露疫情過後觀光業顯著復甦。