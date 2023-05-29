英國衛生部長巴克萊（Steve Barclay）28日表示，政府堅持對護士工會提出的調薪方案，不會再對英國皇家護理學院的要求做出更多讓步，令外界擔心工會將再度發動罷工。英國政府提出的國民保健署（NHS）調薪方案包括今年度發放一筆金額約占年薪2％的獎金，並在明年度調薪5％，但此方案在4月遭工會拒絕。