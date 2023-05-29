西班牙28日舉行地方選舉，包括全國12個地區共8千多個鄉鎮將選出地方首長。出口民調顯示馬德里所在的自治區將由中間傾右派人民黨籍現任首長阿育索（Isabel Diaz Ayuso）贏得連任，且人民黨在瓦倫西亞及其他多個地區都可望打敗執政的工社黨候選人，使年終大選政治變天機率大增。