國民黨徵召最美發言人李明璇挑戰高雄市小港前鎮艱困選區，挑戰民進黨立委賴瑞隆。針對李明璇要如何打贏？媒體人吳子嘉表示，李明璇必須要挖到賴瑞隆之前的問題，或是新潮流的問題，然後咬死他，逼他回應，打到他頭抬不起來。

針對李明璇是否有機會贏，吳子嘉28日在《董事長開講》網路'直播節目中表示，去年九合一選舉民進黨大敗，是因為大家一起下架民進黨，民進黨實在做得太爛。憑良心講，高雄市長陳其邁這次做得不差，賴瑞隆的問題也不是很多，因此李明璇必須要挖到賴瑞隆之前的問題，或是新潮流的問題，這要有一些內容，然後咬死他，逼他回應，打到他頭抬不起來，選戰就是這樣子，要打到你死我活。

吳子嘉接著指出，高雄現在是綠色經營，所以是藍色沙漠，他期待李明璇，在這邊播種，開出第一朵有刺的玫瑰花。

有網友問到，要如何擊潰賴瑞隆？李明璇回應表示，這個選區真的綠，站在街頭，民眾的反饋，已經超過想像。所以她會繼續用親和力，把腰彎得更低，告訴大家，她就是為了這塊土地服務。