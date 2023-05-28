好的乘車禮儀會讓周遭的人更舒適，一名女網友分享自己搭車時，有時會遇到把雙腿打開的男乘客，被多次觸碰到都覺得怪怪的，不解為什麼有男生坐下時會把雙腿打超開，引發眾人熱議，不少女性也有相同困擾。

一名女網友在Dcard發文表示，自己坐捷運時曾遇過男性乘客張開雙腳的坐姿，被碰觸到時覺得不是很舒服，一次是坐在旁邊的男乘客把腳一開一合來撞自己的大腿，另一次是對坐的男乘客把腿伸進在自己雙腳的中間，也有碰觸腿部。之後自己觀察發現，很少男性坐姿是把雙腳併攏，好奇「男生們把腳張開是真的有必要嗎？不這麼坐會很不舒服嗎？」

貼文引起共鳴，許多人也不喜歡坐下把雙腿大開的乘客，「男生的腳明明就可以併攏，會張開的有兩種人，1自私的人，2噁男」、「通常腳分很開的都是社會底層，至少我從沒看過有點經濟基礎的會有這種難看坐姿」、「單純不尊重他人罷了！」、「就一堆不會尊重人的男生」、「開到貼著隔壁大腿真的母湯」。

也有男網友表示坐下時雙腿無法併攏，「我覺得腳不要張開到侵犯到別人的空間都沒差吧」、「正常男生坐著大腿本來就會張開比較自然舒服，這是生理結構天生使然」、「真的會卡，如果穿西裝褲會更辛苦」、「乘車禮儀有無，真的跟性別無關」、「不用到併攏吧，但不要張很開倒是真的」。