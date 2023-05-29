副總統賴清德28日坦承，目前房價並非年輕人所能承擔，這是政府與社會需要共同努力的。對此，PTT網友怒稱，「當行政院長副總統是都在裝死是吧？」「當院長時都在鬥管，來不及處理房價」、「怎麼講的跟民進黨沒關係一樣」、「忘了自己當過行政院長」！

副總統賴清德28日出席台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，針對年輕族群關切的居住正義、租屋族處境問題，賴清德坦承，目前房價並非年輕人所能承擔，這是政府與社會需要共同努力的。蔡政府執政期間有實價登錄等措施來打擊房價炒作，他在擔任行政院長期間也推動租賃市場發展與管理條例，保障租屋者權益，未來也將繼續努力，若當選總統更會將居住正義列為重要事項之一。

對此，PTT網友痛批，「前面三年是在睡喔」、「當行政院長副總統是都在裝死是吧？」「功德又高喊居住正義了」、「所以不要投DPP就好」、「執政黨好像跟你沒關係似的」、「所以你的政策呢」、「怎麼不告訴學生房價有在降了？」「居住正義又翻車了」、「還敢奢望你來治理」、「當院長時都在鬥管，來不及處理房價」、「一聽就是空話」、「都8年了」、「怎麼講的跟民進黨沒關係一樣」、「忘了自己當過行政院長」！