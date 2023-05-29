美股投資機構持股曝光。(圖/先探投資週刊提供)

美國第一季四大指數表現，以科技類股為佳，透過十三Ｆ報告可看出，各大投資機構的持股變化，可作為調整依據。

十三Ｆ報告為美國證券交易委員會（ＳＥＣ）規定資產管理超過一億美元的投資機構，在每個季度結束後四五天內須向ＳＥＣ提交持股明細以及資金去向。這些投資機構包含共同基金、對沖基金、信託公司、養老基金、保險公司等，多數散戶或投資機構，都會想要互相了解手中持股與增減持標的，但是由於具有時間差，所以即時性不足，並不利於短線操作，然若從長期投資的角度來看，則具有一定價值意義。

股神巴菲特的波克夏海瑟威最新一季向美國證交所遞交的十三Ｆ文件顯示，今年第一季於美股買進二八．七億美元、賣出一三二．八億美元，即為淨賣出美股，而手上持有現金與約當現金為一三○六億美元，外國投資不在該文件中，然於五月初提交文件顯示，出售中國電動汽車製造商比亞迪約十億美元的股票，而之前也透露加碼日本五大商社股份，不過時間表與變化尚無法得知。

增持蘋果與美國銀行

波克夏主要加碼蘋果、西方石油、美國銀行、花旗集團、惠普、派拉蒙全球影業與Markel（從事保險、再保險與投資業務的控股公司），新買進持股則有第一資本（美國金融控股公司）與Diageo（英國的跨國酒精飲料公司，旗下品牌如斯米諾、約翰走路等）。

而減碼持股方面，包含雪佛龍、通用汽車、亞馬遜、動視暴雪、Celanese（全球主要乙醯基產品生產商之一）、McKesson（美國醫療保健公司）、怡安（全球最大規模保險集團公司之一），另外清光持股則有台積電、紐約梅隆銀行、美國合眾銀行以及ＲＨ家居集團。

從五大持股來看，持續加碼第一大持股蘋果與第二大持股美國銀行，各增加逾二．二％，第三大持股美國運通與第四大持股可口可樂則是持股不變，不過減碼第五大持股雪佛龍十八．七六％，另外，增持比例最高的是惠普十五．七七％，而減持比重最高的則是通用汽車，減少兩成持股。

巴菲特可以說是忠實果粉的代表，日前接受ＣＮＢＣ專訪表示，「如果是蘋果用戶，有人給你一萬美元，唯一條件是拿走iPhone，且永遠無法再買一支，相信沒有人會接受。但是相同提議之下，要你不要再買福特汽車，你會接受這一萬美元，然後改買雪佛蘭。」顯示在巴菲特的心中，蘋果擁有極為強勁的品牌忠誠度，並讚揚庫克是最優秀的執行長之一。

台積電的你丟我撿

五月六日股東會上，巴菲特提及台積電是全球管理最好的企業之一，且在晶圓代工領域擁有領導地位，但是地點是決定調整投資的關鍵因素，繼去年第四季調節手中台積電ＡＤＲ八六％之後，第一季全部清倉，但是，麥格理加碼大約七八○○萬股，截至第一季底持股市值為七三億美元，富達投資加碼約一四一○萬股，持股市值近四○億美元。

另外，避險基金Coatue Management以及老虎全球則是新買入台積電ＡＤＲ的投資機構，其中Coatue Management第一季買入五九○萬股的台積電ＡＤＲ，價值逼近五．九億美元，老虎全球也買進價值約一．四八億美元的台積電ＡＤＲ，這四家機構法人聯手買進台積電ＡＤＲ的數量與金額，遠高於首季波克夏所賣出。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2249期精彩當期內文轉載》