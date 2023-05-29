大陸電動車產業廝殺慘烈，整體市場已進入淘汰賽，小鵬汽車董事長何小鵬示警5年內有超過百家車企陣亡。英國金融時報記者懷特（Edward White）撰文分析指出，外資車企在大陸的好日子已經結束了。

該文章表示，對於大多數外資汽車集團來說，在大陸的好日子已經結束，像是大眾、福特和豐田等公司在大陸遭遇了兩個根本性的轉型，包括消費者放棄傳統汽車的速度，以及大陸本土電動車集團崛起。

值得關注的是，大陸製造的電動汽車製造商發展迅速，他們正以驚人的速度超越傳統的外國競爭對手，Automobility數據顯示，今年電動車市場銷售量近三分之二是由四家大陸集團和美廠特斯拉製造，其中比亞迪市占高達38%，有望在2023年取代福斯奪下冠軍寶座。

匯豐銀行駐北京資深分析師Yuqian Ding強調，比亞迪和特斯拉是贏家，對於仍在努力從大陸傳統汽車中賺錢的車企來說，這是不祥之兆，尤其特斯拉去年發起價格戰只會加劇這些趨勢。

文章提到，福特正在減少對大陸的投資，這是驚人的讓步，在此背景下，2023年有望成為大陸品牌在當地銷量超過外國汽車的第一年。文章最後總結，大陸今年有望超過日本，成為世界最大的汽車出口國。