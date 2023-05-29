星座專家唐綺陽分析5／29~6／4星座運勢，本周土星停滯雙魚，傷痛的往事或是內心深處的情緒容易湧現，要好好地面對，並且試著解決它。另外，隨著金星跟冥王星對分，面對挑釁者或不愉快的人事物，要勇敢捍衛自己，拒絕再當爛好人。
本周末之前，水星跟天王星在金牛座合相，尤其是星盤在20～21度的人最有感，屆時將有許多強者提出未來經濟走向與政策，令人願意打破原有思維，開啟新的機運。
星象影響：土星停滯、金冥將對分、水天將合相。
【累的：天秤、天蠍、水瓶、雙魚】
天秤：工作上為缺失善後，對另一半要照顧心情
天蠍：心裡不平衡需自我調適，感情別只關注對方缺點
水瓶：職場上要主動積極，談感情別太被動
雙魚：工作現況稍安勿躁，感情裡有逃避傾向
【穩的：牡羊、金牛、雙子、巨蟹】
牡羊：注意金錢流動小心漏財，感情上觀念不同先藏一下
金牛：工作上有長輩緣但受牽制，感情上可請大人做主
雙子：有海外、異國機運，感情上小別勝新婚
巨蟹：工作上為更好而投資，吃喝玩樂可培養感情
【讚的：獅子、處女、射手、摩羯】
獅子：事業可多聽取年輕人意見，主動積極使桃花更旺
處女：工作上多利用人脈，感情的桃花紛飛要慎選
射手：自由放鬆更顯獨特氣質，談戀愛別太精明
摩羯：工作實力強，別自我設限，感情上小心無趣會扣分
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