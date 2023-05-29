白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)傳出命危的消息，而且是在普丁與盧卡申科見面之後，因此莫斯科積極救治。不過，此消息是白俄羅斯反對派領袖切普卡洛 (Valery Tsepkalo)的爆料，目前無法確認。

每日郵報(DailyMail)報導，切普卡洛說：「根據我們掌握到的消息息，盧卡申科在與普丁閉門會面後，就因身體不適，被緊急送往莫斯科中央臨床醫院。」

「他的病情相當嚴重，被俄羅斯主治醫生評估危急，他的血液需要淨化，身體狀況無法返回白俄羅斯。」

報導稱，他的專機已先飛回明斯克，但機上沒有盧卡申科，此舉是掩蓋他在莫斯科住院的情況。

盧卡申科是普丁少數的，可能是唯一的盟友，尤其在烏克蘭戰爭之後更是如此。所以按理說，普丁沒有必要加害於他。

現年69歲的盧卡申科，最近一直傳出健康問題，本月早些時候在訪俄期間生病時，據說盧卡申科堅持要回明斯克治療，因為有傳言稱他不信任俄羅斯醫生。他之後在明斯克接受了手術，手術後顯得虛弱無力。

據報導，盧卡申科一直患有腺病毒感染，有時手臂上要插著導管，隨時治療。

白俄羅斯政治分析師博爾庫涅茲(Dmitry Bolkunets)說：「有關盧卡申卡健康狀況惡化說法是可信的。如果他的生命危急，可能會有權力交替，而且已經有預案。」

「權力可以移交給上議院議長 科恰諾娃(Natalya Kochanova )，她忠於盧卡申科和普丁。」