烏克蘭今天表示，俄羅斯徹夜出動59架無人機展開攻擊，其中58架遭到烏克蘭防空部隊擊落，並表示這些無人機主要針對首都基輔發動攻擊。

法新社報導，烏克蘭總參謀部在聲明中指出：「俄羅斯聯邦再次對烏克蘭領土展開大規模攻擊，運用伊朗製見證者（Shahed）攻擊無人機。」

聲明並表示，「根據最新資訊，59架（無人機）當中的58架遭到我們的防衛部門擊落」。

烏克蘭空軍稍早曾表示，俄方出動創紀錄的54架無人機展開這一波攻擊。

基輔遭到自從俄羅斯去年2月全面入侵以來創紀錄數量的無人機攻擊後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稱許防空部隊的表現。

俄羅斯從昨晚到今晨一夜之間展開的無人機攻擊造成2人死亡、3人受傷。

在美國放行盟國對烏克蘭運交F-16戰鬥機後，莫斯科本月對基輔加強空襲，並且警告西方不要升高衝突。

澤倫斯基今天上午告訴防空部隊：「每次你們擊落敵人的無人機和飛彈，就拯救了人命…你們是英雄！」

這是俄羅斯本月第14度對基輔進行無人機攻擊。（譯者：何宏儒）1120529