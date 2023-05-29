宜蘭外海3.8地震 最大震度宜蘭3級 05:492023/05/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭外海3.8地震 最大震度宜蘭3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今晨4時38分發生芮氏規模3.8地震，地震深度6.9公里，震央位在宜蘭縣政府東方41.1公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：何宏儒）1120529 德國新購18輛豹2A8坦克 補充軍援烏克蘭造成的缺額 傳政府欲拆清真寺 雲南伊斯蘭教徒與警爆衝突 荷蘭1500環保抗議人士被捕 包括《冰與火之歌》知名演員 #8地震 #最大震度 #3級 #宜蘭外海 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 南下行程與校園座談撞期 侯友宜：必找時間和台大學生闡述理念 15:512023/05/28 政治 侯友宜高雄跑行程 媒體人揭他「名醫親哥」1暖舉 09:562023/05/28 政治 蘭陽兒少文學獎108件勝出 「二弦」、「筆記」抒發壓力、離愁獲首獎 16:392023/05/28 生活 瑪娃逼近 情侶赴情人灣觀浪落海 男游上岸、女失蹤 10:142023/05/28 社會 侯友宜與王金平共進早餐 陳其邁：歡迎他多到高雄走走 13:572023/05/28 政治 昨侯友宜參訪完高雄石斑魚重鎮 今高市宣布當地城鄉整體規畫 14:132023/05/28 生活 詐團寄生國有地「驚人時間序」曝 台鐵高層受招待3個月後他得標 23:152023/05/28 政治 賴清德遭批躲在蔡英文「4個堅持」下 綠委反嗆侯友宜打迷糊仗 13:342023/05/28 政治 世界經期衛生日 侯友宜大方購買衛生棉不用紙袋推月經平權 14:312023/05/28 政治 侯友宜出席王金平早餐會 南台灣這些大咖都到了 09:292023/05/28 政治 林宜標3個不得已 逼出時藝拚掛牌野心 17:002023/05/28 財經 鼓鼓大秀腹肌笑稱自己是辣妹 唱到一半想到「她」當場淚崩 14:372023/05/28 娛樂 侯友宜被要求為前區長涉貪道歉 江怡臻：賴清德為陳宗彥、陳歐珀道歉了嗎？ 12:512023/05/28 政治 屏東請益之旅 侯友宜：執政黨若有把事做好就不用我們出來了 14:582023/05/28 政治 侯友宜拿88槍擊案嗆賴清德 民進黨反批侯愛將涉貪 12:192023/05/28 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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