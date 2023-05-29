生成式AI熱潮掀起之際，台灣不落人後，與ChatGPT3.5同級的「福爾摩沙大模型」（Formosa FoundationModel，也可稱Formosa Chat）在5月17日亮相，它不但是首個繁體中文商用AI大模型，還可選擇地端（企業自家機房）建私有雲，它所需的超級算力「台灣杉2號」，幕後關鍵推手全是今年70歲華碩董事長施崇棠。

「他（施崇棠）會念很多國外AI論文，跟我們討論。」台灣杉2、3號主持人、台智雲總經理吳漢章說，「去年底生成式AI出現、Chat GPT橫空出世，他看到『生產力革命』已經到來，並認為「『算力』將是驅動未來數位經濟，最重要議題。」

在施崇棠一聲令下，吳漢章與超級電腦團隊待命，使用Bloom-zh繁體中文大模型開源，火力全開密集訓練、快速建置出福爾摩沙大模型，不到兩個月就在華碩AI超算年會中面世。

近年鮮少出席公開場合的施崇棠，親自出席自家的超算年會，發下豪語要打造「AI Foundry」，興致勃勃地站在AI浪尖上，再展事業雄心，一如他27歲進入宏碁電腦，進入電腦產業「有幸躬逢其盛」，十年後成立「華碩電腦」，「開創一家電腦技術天下無敵的公司」初心。

在全球PC市場裡，華碩（ASUS）與宏碁（Acer）「雙Ａ」品牌各擁一片天，而在詭譎多變的市場中，施崇棠不時運用孫子兵法策略，例如「蛇」般靈活推出主流產品頭尾夾擊，以「巨獅」做大衝量吃市佔、「銀豹」衝刺利基高值化產品，為業界津津樂道。

在2017年11月華碩首款家庭智能機器人「小布（Zenbo Qrobot）」誕生，這款陪伴型機器人會說故事、教英文、打電話、拍照。（圖／報系資料照）

這位前參與打造台灣成為電腦王國的大將，從電腦、筆電、手機做到伺服器，2015～2017年間面臨營收連續3年下滑，始終無法突破集團總營收5千億關卡，施崇棠清楚觀察到，筆電、PC及手機市場成長到了天花板，轉向AI人工智能尋求突破機會。

在2017年11月，華碩推出首款家庭智能機器人「小布（Zenbo Qrobot）」見面會在北京舉行，這款會說故事、教英文、打電話、拍照的陪伴型機器人，一度造成轟動，儘管當時營收獲利貢獻有限，能量迄今延續到智慧醫療領域。

2018年，華碩斥資百億進軍智慧醫療，施崇棠還親自挖角有微軟及Google經歷的黃泰一，在淡水總部大樓裡打造百人AI部隊智慧醫療，並與廣達、台哥大等參與打造台灣超級電腦台灣杉2、3號，吳漢章表示，基於各國家、文化、產業等情境不同及資安考量，「台灣需要一個基於本土算力的語言模型。」兩年前華碩進一步成立「台智雲」，接手台灣杉2號營運。

從3C產品「硬體」切入AI算力「軟體」，施崇棠保持「躬逢其盛」，尤其Chat GPT去年底問世後，整個華碩的AI團隊通通上緊發條，他們很快發現，「因為ChatGPT生於美國，繁體中文資料比例低於0.1％、簡體中文資料不超過2％」，華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑指出，「大部分是英文的腦，中文的腦相當少。」

因此今年二月間聯發科將繁體中文生成式AI「BLOOM-zh」開源釋出後，台智雲靠著台灣杉2號超級算力，使用「BLOOM-zh」建置福爾摩沙大模型，大量「餵入」1760億個參數、比Chat GPT3.5還多10億個，相較於Chat GPT資料停留在2021年9月，福爾摩沙大模型持續更新資料；如此可以降低答非所問、「跟使用者道歉」的機率。

「可以把『參數』理解為人類的神經元，讀了越多書、資料庫越多」，華碩雲服務事業部主管在AI超算年會現場展示攤位解釋，Formosa Chat除了繁體中文環境，還會講英、日、德、越南等46種語言，像是個飽讀詩書的大學生，正在實習，7月就開始正式到社會工作，「一些翻譯、分析企劃，寫簡單新聞稿、程式的工作，可以交給他」，目前規劃僅限企業使用。

「每個問題是獨立的，別人不會知道你問了什麼，具高度隱私與資安防護。」依各行業需要的不同，如零售、電商、SaaS（軟體服務）等，會有相應的語言模型。這個生成式人工智慧雲即將在7月開放客戶申請，一個月費用約6萬元。

台智雲華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑（左）、台智雲總經理吳漢章（右）領軍團隊，已拜訪數百家機構，有成功替新加坡商場建立保全服務經驗。（圖／趙世勳攝）

最近OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）應邀求出席美國參議院司法委員會聽證會，就是被詢問AI風險控管，而華碩已經提出解決方案－台智雲全球首創的服務「AFSAppliance（大型語言模型地端部署）」，內有散熱模組、2個CPU、32支記憶體，輝達A40視覺運算GPU則可依需要選1～8組，依不同需求，價格落在60～300萬，「如果醫療、金融、法律、製造、會計等，具機敏性、規範更高的企業，或訂製服務，就可以購買AI伺服器，放在公司裡變私有雲」。

「福爾摩沙大模型，將是東南亞最安全語言模型。」吳漢章指出，台智雲有200人研發團隊，已經拜訪數百家機構，有成功替新加坡商場建立保全服務經驗：「客戶如果是企業自建AI團隊，會需要20個以上工程師、千倍以上的成本。」尤其對人力精簡、又需要算力的中小企業來說，是最佳解決方案。問及訂單情況，他含蓄表示：「不缺客戶。」

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