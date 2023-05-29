華碩（2357）台智雲研發台灣本土生成式AI機器人「福爾摩沙大模型」有成，華碩董事長施崇棠自比「AI界台積電」，發豪語要打造「AI Foundry」；顯卡教父、輝達（nVidia）創辦人黃仁勳來台，5月27日出席台灣大學畢業典禮，29日在台北國際電腦展（Computex）發表他心裡的人工智慧（AI）大計，由於這是他美國之外唯一親自現身的演說，顯見對台廠AI量能的重視，引領台廠供應鏈蓄勢待發。

去年11月聊天機器人Chat GPT面世後，供應AI超級算力的繪圖晶片（GPU）龍頭大廠輝達（nVidia）股價從谷底翻倍，25日收報388美元，市值邁向1兆美元、超過股神巴菲特的投資公司波克夏，創辦人黃仁勳的維安費用也跟著大增7倍。

「生成式AI，是我們重新發明運算」，黃仁勳上週接受CNBC專訪時再次宣告這項技術的重要性，此前則指出AI的「iPhone時刻」已經來臨，然而，因其前所未有的速度處理和分析數據的能力，讓生成式AI繼半導體之後，成為地緣政治的新戰場。

輝達A系列（Ampere）是用GPU組成的運算架構，主打用於視覺運算，而輝達GPU的製造商台積電，也應美國要求赴當地設廠－這是美國鞏固算力的大戰略。

輝達GPU產能主要來自台積電7奈米以下先進製程，連帶使的台廠IC設計、製造躍升AI概念股，其應用則有高速運算、伺服器、超級電腦等，高速運轉的情況下，散熱、維持電源穩定也是重點。

AI概念股有晶圓製造台積電（2330）；IC設計緯穎（6669）、矽力*-KY（6415）、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269），AI伺服器設計製造商廣達（2382）、華碩（2357）、技嘉（2376），散熱供應商健策（3653）、台達電（2308）、雙鴻（3324），連接器製造商嘉澤（3533），以及不斷電設備旭隼（6409）等。

台北國際電腦展是世界矚目的國際大展，將看到最新AI應用。（圖／報系資料照）

華南投顧董事長儲祥生指出，「本波創意、世芯-KY股價再創新高，因為他們的客製化晶片ASIC可以應用在AI伺服器。」至於廣達重新收復百元大關，除了設計製造AI伺服器，也組裝蘋果電腦MACBOOK，第3季蘋果將舉行新品發表會，都搭上流行議題而受市場矚目，儲祥生提醒，還需要看接單情況以及對營收貢獻程度。

至於即將登場的Computex，一向是國際指標大展，「新品或能刺激庫存消化，這對長期趨勢是正向幫助。」儲祥生說，可關注落後補漲的相關類股。

資深分析師杜金龍說，「去年炒元宇宙、今年是AI聊天機器人」，但AI機器人因為實際應用面世，整個供應鏈股價都活起來，以IP矽智財公司創意為領頭羊，專注AI伺服器的廣達有接到單，緯創、緯穎、仁寶…等伺服器組裝廠都會輪漲。

在5月19日廣達股價正式超車鴻海，杜金龍認為，追根究柢是廣達耕耘本業AI伺服器已久，股價展現出爆發力，也因鴻海長期在80～100元之間箱型整理，又每年配息在5元左右，在股民心中的印象跟中華電信一樣穩定，儘管有電動車N7上市議題，表現如何也是要等年底才分曉。

此外，杜金龍提醒，台股這波大漲也因為總統就職週年520行情遭全力作多，在520之後，有實際業績的AI供應鏈應持續輪漲，投資人可以仔細尋找還沒有表現的概念股搭順風車，而持續盤旋的電子業庫存難題並不困擾，將在有春訊時利空出盡。

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