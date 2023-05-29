70歲的「金鐘歌王」楊烈2005年時罹患大腸癌，他積極開刀、化療力抗癌症，成功抗癌至今18年，不料3月底自己的二哥卻因同樣疾病大腸癌不幸病逝。近年楊烈戲約不斷，而時報周刊CTWANT則在5月16日上午11點多，直擊他在台北市萬華區拍攝新戲《我的意外室友》，休息時間他並沒有閒著，開心地和攝影師等工作人員聊天，看起來氣色良好。

楊烈在台北市萬華區拍攝台語劇《我的意外室友》。（圖／本刊攝影組）

5月16日上午11點多，楊烈、李冠毅在台北市萬華區一家房屋仲介外，原來兩人是在拍攝華視與公視台語台打造的全新台語劇《我的意外室友》，該劇以渴望買房結婚的情侶檔姚淳耀以及嚴正嵐為開端，男主角姚淳耀是一名房仲卻仍在租屋，因此劇組精心打造房屋仲介公司，店面玻璃上的售屋廣告以及招牌看板都是劇組的佈置道具，相當逼真。

一頭白髮的楊烈在房屋仲介，飾演房仲人員的李冠毅步出店外準備接待楊烈。（圖／本刊攝影組）

本刊直擊拿著提袋的楊烈先是看著仲介廣告，而飾演房仲人員的李冠毅則正在張貼廣告，見客戶上門，立刻走到店外笑臉迎人，不過楊烈短暫詢問後便離開。拍攝空擋，工作人員貼心幫70歲的楊烈撐傘遮陽，而楊烈不急著休息，趁著空檔坐下來和攝影師等工作人員聊天，除了頭髮斑白、肚皮較凸出外，他的神情氣色看起來都很好。

楊烈與李冠毅在店外指著房屋廣告在熱烈討論著。（圖／本刊攝影組）

入行38年的楊烈曾拿下金鐘獎「最佳男歌星演員獎」，可以說是影視歌三棲，近年作品更是一部接著一部。2005年曾診斷出罹患大腸癌2期的他，日前在中天YouTube頻道節目《健康點點名》中透露，當初因為有大量出血誤以為是痔瘡，還好他警覺性夠強，發現痛的位置不對，就去醫院進行一系列檢查，檢查出是大腸癌第二期。

拍攝空檔楊烈開心地和攝影師聊天。（圖／本刊攝影組）

楊烈歷經2次刀及化療後改成口服化療，他回憶當時因口服化療四肢腫脹也無法握緊東西，他認為自己是因壓力加上太忙碌導致罹癌，他說：「癌細胞不是細菌感染，是細胞病變，生活上可能有什麼地方不太正常過頭了，造成免疫力很大的壓力，然後就下降，癌細胞就會開始跑出來。」

除了趕拍新戲之外，楊烈（右）先前與游安順拍攝的《牛車來去》內容令人動容。（圖／公視提供）

他在努力治療後成功控制病況，不料，自己的二哥卻在今年因大腸癌過世，和二哥無話不談的楊烈在節目上難掩悲傷表示，二哥因發現得晚，確診大腸癌後已經是第四期，加上轉移太快，雖然化療加上標靶治療卻也為時已晚。經歷一切後，楊烈平常除了保持良好的心態外，也注意飲食與運動，希望能保持身體健康。

更多 CTWANT 報導