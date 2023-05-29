雖然陳曼青本人很低調，但好友們還是分享結婚現場的照片。（圖／翻攝自陳威全IG）

歌手陳曼青當年因在街頭表演爵士鼓打開知名度，長相甜美的她有「鼓林萌主」之稱，時常在社群網站分享生活，去年還大方公開隆鼻過程，自然不做作的個性深受粉絲喜愛。不過她很少談到感情生活，本刊卻發現日前她已在親朋好友的見證下結婚，不少演藝圈好友也到場參與這甜蜜的時刻。

陳曼青與羅小白認識多年，是情同姊妹的摯友。（圖／翻攝自羅小白IG）

陳曼青在2020年推出單曲〈I Love You你懂不懂〉，當時32歲的她受訪時提到自己已經到適婚年齡，但事業才剛開始起步，因此想等幾年再考慮結婚這件事，事隔3年她果然說到做到，在35歲這年成為人妻。不過她相當低調，近期雖在臉書PO出幾張穿著婚紗的照片，卻不見男主角的身影，面對粉絲詢問「妳要嫁了嗎」，她也沒有正面回應，讓人分不清究竟是真的要結婚，還是為了工作披上白紗。

陳威全與梁一貞都曬出與穿著婚紗的陳曼青合照。（圖／翻攝自陳威全、梁一貞IG）

即使本人低調，也敵不過好友們想分享好消息的喜悅，與陳曼青同為鼓手的羅小白便PO出婚禮上的影片，她的女兒還擔任花童，模樣相當可愛，而羅小白會成為鼓手，全是因為在街上被陳曼青的表演吸引，並成為她的助理，看著有革命情感的夥伴邁入人生另一個階段，心情一定十分雀躍。同樣是孩子擔任花童的還有陳威全，他曬出與陳曼青的合照，表示：「今天婚禮真的滿滿幸福感，祝福妳和小朱幸福美滿，早生貴子！」梁一貞也曬照給與祝福，大呼：「親愛的，祝福妳幸福快樂！」

陳曼青與老公相差7歲，但看來很相配。（圖／翻攝自陳曼青IG）

據悉陳曼青比老公大7歲，同為教會的一員，翻看陳曼青的IG，可以發現幾張與老公的合照，雖然有年齡差，但兩人看起來相當速配。其實陳曼青是童星出身，10歲時參加《五燈獎》，長大後又參加第2屆《超級偶像》，進入29強，隔年參加第6屆《超級星光大道》，獲得第9名的好成績，並與劉峻緯（阿緯）、周定緯等人合作電影《這一刻，我要世界看見》。而她與爸爸感情很好，先前發單曲時還邀請爸爸到場站台，如今看到女兒有好的歸屬，想必爸爸也相當開心。

小時候參加過《五燈獎》的陳曼青，長大後又參加《超級偶像》及《超級星光大道》，是選秀節目的常客。（圖／取自YT）

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