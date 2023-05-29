路透社報導，日本首相辦公室今天在推文中指出：「我們強烈敦促北韓避免進行發射，並與諸如美國和南韓等有關國家合作。」
日本首相辦公室表示，日本政府將盡其所能地蒐集和分析這次發射有關情資。
共同社（Kyodo News Service）也引述日本海上保安廳，作出相同報導。
北韓中央通信社（KCNA）17日曾報導，領導人金正恩視察北韓首顆軍事間諜衛星，並且批准這顆衛星的「未來行動計畫」。（譯者：何宏儒）1120529
日本放送協會（NHK）今天引述日本政府官員報導，北韓已經通知日本，計劃於5月31日到6月11日間發射一枚衛星。
路透社報導，日本首相辦公室今天在推文中指出：「我們強烈敦促北韓避免進行發射，並與諸如美國和南韓等有關國家合作。」
日本首相辦公室表示，日本政府將盡其所能地蒐集和分析這次發射有關情資。
共同社（Kyodo News Service）也引述日本海上保安廳，作出相同報導。
北韓中央通信社（KCNA）17日曾報導，領導人金正恩視察北韓首顆軍事間諜衛星，並且批准這顆衛星的「未來行動計畫」。（譯者：何宏儒）1120529
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