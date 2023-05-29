2024年總統大選，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲形成「三腳督」局勢。前民進黨立委沈富雄以台灣獼猴比喻柯文哲、侯友宜則是水牛，他認為，獼猴爬到牛背上的景象永遠不會發生，甚至預言「台灣獼猴 is out」。

針對藍白合，沈富雄28日在《下班瀚你聊》節目中比喻說，柯文哲像台灣獼猴，獼猴的特性就是愛搞怪，若國民黨主席朱立倫去求柯，相當於緣木求魚，柯可能會說「我們理念不合、DNA不一樣，我們怎麼合？」他認為，柯是真的拿翹了，現在要守住這個盤，怎能隨便在嘴巴上示弱，因此朱也沒有條件跟柯交換。

沈富雄表示，侯友宜就像是一頭牛，默默辛苦地為大家做事，有些人不欣賞他的優點，而欣賞他的多是高年齡層；根據《聯合報》日前公布的總統大選民調，60歲以上的支持度侯友宜有30%，柯文哲則只有8%。

沈富雄指出，朱立倫如果要柯文哲來幫忙，柯若答應就是「獼猴跑到水牛背上」，不過他認為那種景象永遠不會發生，甚至直言「台灣獼猴 is out！」