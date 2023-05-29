金鐘主持人薛紀綱（小兵）先前遭葛斯齊爆出婚外情，甚至還公開他與小三的接吻照及床照證實，使他形象重創演藝事業跌至谷底，而事發當下他正在台中錄製綜藝節目，昨（28）日節目播出後他便在臉書曬出與主持人的合影寫下「再見，再也不見！」

薛紀綱事發當時正在錄製節目《飢餓遊戲》，主題正好是「演藝時間生存戰」，對此，他在臉書先是曬出與五位主持人許孟哲、孫協志、峮峮、王仁甫、蔡黃汝個別合照，接著，有感而發寫下「節目中的最後，雖然我的演藝生涯還剩不少時間，但好像跟現實生活中不太相同，這大概就是最令人感傷的地方了。」最後還意有所指說：「再見，再也不見！」

事實上，薛紀綱被爆出與一名年約39、40歲，外形神似女星Makiyo、從事業務的圈外女子外遇，據悉兩人是在去年老婆王湘涵帶著孩子出國時透過朋友介紹認識，事情曝光後，薛紀綱也發出道歉聲明「身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深地傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任」。

然而，薛紀綱陷入桃色風波後，形象大受影響，他先前所主持的原民台《Kakudan時光機》新一季雖早已籌製中，但電視台方表示尚無與薛紀綱合作規劃，連過去合作夥伴公視也與他切割，未來恐難重回兒少主持。